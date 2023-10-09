Ирина Шейк с «подбитым глазом» на показе вызвала оторопь поклонников

Шикарная женщина! 👍 Синяк её красоту не уменьшил! А этому уроду, кто это сделал, нужно переломать руки!

Т

Татьяна

Надо было получше "фонарь" замаскировать, а не "светиться" в таком виде‼️Что ее какой-то придурок покалечил - это плохо,конечно (( но если сказать честно - не такая уж она и красотка, есть модели намного симпатичней (она в их число явно не входит)‼️