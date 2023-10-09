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Ирина Шейк с «подбитым глазом» на показе вызвала оторопь поклонников

Ирина Шейк с «подбитым глазом» на показе вызвала оторопь поклонников

Мировая красавица Ирина Шейк удивила общественность. Модель появилась с «подбитым глазом» на показе “Mowalola” на Неделе моды в Лондоне.

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Комментарии
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И
Игорь
Шикарная женщина! 👍 Синяк её красоту не уменьшил! А этому уроду, кто это сделал, нужно переломать руки!
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23 час.
Т
Татьяна
Надо было получше &quot;фонарь&quot; замаскировать, а не &quot;светиться&quot; в таком виде‼️Что ее какой-то придурок покалечил - это плохо,конечно (( но если сказать честно - не такая уж она и красотка, есть модели намного симпатичней (она в их число явно не входит)‼️
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6 час.

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