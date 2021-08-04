Исследование компании Ipsos MORI: полностью вакцинированные от COVID-19 заболевают в три раза реже

ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Люди, получившие два компонента вакцины от COVID-19, в три раза меньше подвержены риску заражения коронавирусом, чем невакцинированные, к такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI, специализирующейся на маркетинговых исследованиях.