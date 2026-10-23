С 23 октября по 15 ноября оперная и балетная труппы Мариинского театра и Симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева выступят в Шанхае, Пекине и Чэнду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ Анна Михалкова и ...
- Анна Михалкова и ...
- «Музыка дана чело...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым