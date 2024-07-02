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Царьград

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Как пройдёт наступление Украины. В США опубликовали данные разведки

Как пройдёт наступление Украины. В США опубликовали данные разведки

На Западе всё чаще стали появляться материалы о будущем украинском наступлении. В России уже есть первые представления, как оно пройдёт.

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