Минюст нашел в поведении певицы Земфиры* антироссийскую политическую деятельность

Министерство юстиции России объявило, что певица Земфира Рамазанова (Земфира* (признана в РФ иностранным агентом)) участвует в антироссийской политической деятельности, что стало причиной её внесения в реестр иностранных агентов .
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