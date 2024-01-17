Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Зоя Копань
    И что этот мафиози потребовал от Толстого, извиниться? И свою нацию приравняли к коренным нашим народам у которых нет...Азербайджанцы пот...
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Нетрезвая Волочкова на всю страну оскорбила Россиян, а Джигурда на людях снял с неё штаны

Нетрезвая Волочкова на всю страну оскорбила Россиян, а Джигурда на людях снял с неё штаны

Борщ Скандал, связанный с непристойным поведением отечественных звезд на вечеринке, организованной известной блогершей Анастасией Ивлеевой, только-только начал затихать, как возникла новая сенсация с участием балерины Анастасии Волочковой и экстравагантного актера Никиты Джигурды.

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Комментарии
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Александр Рожков
Как интересна! Мы так любим такия новости. Пачему так мала таких новостей?
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22 час.
Владимир Соловьев
Никита Борисович Джигурда, 1961г.р. — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики (2008), заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.
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21 час.

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