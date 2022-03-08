Сына и внука Софии Ротару задержали при попытке сбежать из Украины

Сын и внук певицы Софии Ротару были задержаны при попытке сбежать на лодке из Украины в Молдавию.Сообщается, что Руслан и Анатолий Евдокименко вместе с еще семью мужчинами пытались пересечь украино-молдавскую границу у города Могилев-Подольского.