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Сына и внука Софии Ротару задержали при попытке сбежать из Украины

Сына и внука Софии Ротару задержали при попытке сбежать из Украины

Сын и внук певицы Софии Ротару были задержаны при попытке сбежать на лодке из Украины в Молдавию.Сообщается, что Руслан и Анатолий Евдокименко вместе с еще семью мужчинами пытались пересечь украино-молдавскую границу у города Могилев-Подольского.

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