Как приготовить шоколадный кекс на кефире в микроволновке

Вы настроены на что-нибудь сладкое, но не хотите часами торчать на кухне за выпечкой? Приготовьте вкусное лакомство за считанные минуты с помощью этого простого рецепта шоколадного кекса на кефире в микроволновке.
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