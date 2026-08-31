Препараты от облысения могут затмить «Оземпик»

Западные инвесторы активно вкладываются в разработчиков новых препаратов против облысения, рассчитывая на рынок, сопоставимый по привлекательности с препаратами для похудения, пишет Fortune.
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