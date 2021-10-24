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Страны Латинской Америки запустили процесс унификации здравоохранения

Страны Латинской Америки запустили процесс унификации здравоохранения

План по унификации в сфере здравоохранения, утвержденный на VI саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) вступил в силу, заявили в министерстве иностранных дел Мексики 23 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

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