Google и Samsung показали альтернативу Apple Vision Pro — XR-гарнитуру Project Moohan на платформе Android XRКомпании Samsung и Google продемонстрировали в четверг Project Moohan — прототип первой гарнитуры расширенной реальности (extended reality или XR) на базе анонсированной в этот же день программной платформы Google Android XR.