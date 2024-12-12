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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Google и Samsung показали альтернативу Apple Vision Pro — XR-гарнитуру Project Moohan на платформе...

Google и Samsung показали альтернативу Apple Vision Pro — XR-гарнитуру Project Moohan на платформе...

Google и Samsung показали альтернативу Apple Vision Pro — XR-гарнитуру Project Moohan на платформе Android XRКомпании Samsung и Google продемонстрировали в четверг Project Moohan — прототип первой гарнитуры расширенной реальности (extended reality или XR) на базе анонсированной в этот же день программной платформы Google Android XR.

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