Врачи рассказали, как победить бессонницу

Постоянные проблемы со сном могут быть вызваны стрессом.Невролог и психолог Анна Ботина рассказала, что бессонница, характеризующаяся постоянными проблемами со сном, частыми пробуждениями и утренней усталостью, может быть вызвана стрессом.