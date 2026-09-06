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Arbitrum набирает 120%, разблокировка 92,6 млн токенов может стать проверкой ралли

Arbitrum набирает 120%, разблокировка 92,6 млн токенов может стать проверкой ралли

Arbitrum проводит один из самых резких сентябрьских ралли на рынке криптовалют: ARB вырос более чем вдвое по сравнению с минимумами конца августа, поскольку трейдеры переоценивают экономическую ценность быстрорастущего блокчейна Robinhood.

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