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Русская весна

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Отражена атака ВСУ на Брянскую область

Отражена атака ВСУ на Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром в субботу в небе над регионом были уничтожены вражеские беспилотники.

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