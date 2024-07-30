«Бывшие, настоящие и будущие». Что происходит в социальных сетях кандидатов в Законодательное Собрание Севастополя?

Севастопольские кандидаты в Законодательное Собрание Севастополя, у которых хватило мужества сдать все документы и получить одобрение избирательной комиссии, по идее должны максимально открыто заявлять о своих амбициях и давать избирателям хоть какую-то пищу для размышления.