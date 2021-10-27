Председатель СК России поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения культурных ценностей Республики Крым

В связи с вывозом объектов культурного наследия, принадлежавших музеям Республики Крым и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота, Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с многочисленными обстрелами населенных пунктов Донбасса
- Председатель СК России поставил на контроль расследование обстоятельств убийства пожилых супругов в Челябинской области
- СК России продолжает установление обстоятельств преступлений, совершаемых в отношении мирных граждан в Донбассе
Свежие комментарии