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Царьград

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Маргарита Симоньян о борьбе с раком: победы за год не бывает

Маргарита Симоньян о борьбе с раком: победы за год не бывает

Главный редактор телеканала RT в Telegram-канале поделилась новостями о состоянии своего здоровья, затронув тему, которая выходит далеко за рамки личного дневника.

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