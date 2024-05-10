Массовое отравление наркотиком в Астрахани: пятеро погибли, 11 – в реанимации

Второй случай за полгода. В Астрахани вновь зафиксирован массовый случай отравления неизвестным наркотическим веществом: в ночь с 8 на 9 мая в реанимации местных больниц из Трусовского и Советского районов доставили 14 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии