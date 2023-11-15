В Ленинском районе высадили почти 10 тысяч саженцев

Лесники и волонтёры посадили около семи тысяч саженцев дуба и две тысячи – ясеня. Теперь у жителей и гостей приморского города Щёлкино на двух гектарах (когда посадки подрастут) появится своя зелёная роща.
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