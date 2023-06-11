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В Волгограде ограничат продажу алкоголя 12 июня

В Волгограде ограничат продажу алкоголя 12 июня

Ограничение на продажу алкоголя в Волгограде будет действовать 12 июня в связи с празднованием Дня России, подтвердили представители городской администрации 11 июня.

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