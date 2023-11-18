Орбан предрек Евросоюзу распад из-за политики Брюсселя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек ЕС распад из-за политики Брюсселя. «Я глубоко убежден, что мы должны сказать нет брюссельской модели Европы, потому что она неустойчива или, говоря по-венгерски, не имеет будущего.