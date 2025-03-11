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Трамп приказал возобновить помощь Киеву в полном объеме

Трамп приказал возобновить помощь Киеву в полном объеме

По итогам американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии распорядился возобновить оказание военной и разведовательной помощи Киеву президент США Дональд Трамп, заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц 11 марта на пресс-конференции.

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