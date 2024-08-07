Суд приговорил администратора канала Moscow Calling Куршина к 6,5 года колонии

Суд приговорил администратора канала Moscow Calling Андрея Куршина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (п.
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