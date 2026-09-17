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Наследник завода GM: в ноябре россиянам предложат ещё один новый кроссовер

Наследник завода GM: в ноябре россиянам предложат ещё один новый кроссовер

Российский рынок готовится принять ещё одного игрока — марка Jeland выводит на старт кроссовер C4. Цены держат в секрете до последнего, а вот внешность уже рассекречена: угловатый бампер, скрытые ручки и оригинальные фонари.

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