Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что власти КНР готовы содействовать урегулированию украинского конфликта и являются сторонниками прочного мирного соглашения по Украине.
Китай заявил о готовности содействовать урегулирования украинского конфликта
Комментарии
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А
Александр
Какой же этот конфликт украинский? Нападение стран Запала на Россию - это уже не конфликт. Это война. Китаец со своей горы видит только возню, и раздает рекомендации как воевать, ни разу не победив. У них и зверские рожи лишь на масках. А в жизни только лыбятся и думают как надуть.
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1 д.
Вадим Лебедев
А с ними сейчас... ни кто и не станет воевать. - Это же Китай!... япона-мать!
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22 час.
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