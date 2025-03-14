Китай заявил о готовности содействовать урегулирования украинского конфликта

А

Александр

Какой же этот конфликт украинский? Нападение стран Запала на Россию - это уже не конфликт. Это война. Китаец со своей горы видит только возню, и раздает рекомендации как воевать, ни разу не победив. У них и зверские рожи лишь на масках. А в жизни только лыбятся и думают как надуть.