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Китайская межпланетная станция передала России снимки поместья Дмитрия Рогозина

Китайская межпланетная станция передала России снимки поместья Дмитрия Рогозина

Китай растет не только на Земле, но широко развернулся и в космосе Недавно стало известно, что китайские братья решили преподнести сюрприз Дмитрию Рогозину.

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