В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при ремонте кровли

В ходе расследования уголовного дела следователи отдела МВД России по г. Арзамасу установили, что между жилищно-строительным кооперативом и одной из подрядных организаций был заключен договор по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома.
