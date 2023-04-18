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Кедми: модернизированный танк Т-90М является самым лучшим среди европейских аналогов

Кедми: модернизированный танк Т-90М является самым лучшим среди европейских аналогов

Модернизированная версия российского танка Т-90М на сегодняшний день превосходит все европейские образцы бронетехники этого класса по своему функционалу и боевым возможностям.

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