Грузинская оппозиция провела акцию протеста

акция протеста оппозиции в Грузии 28 октября 2024 © AP PhotoВчера, после призыва президента Саломе Зурабишвили к протесту, на многотысячный митинг в Тбилиси вышли противники правящей партии «Грузинская мечта».
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