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Tesla заявила о росте продаж своих электромобилей в мире

Tesla заявила о росте продаж своих электромобилей в мире

Американская компания Tesla, специализирующаяся на производстве электромобилей, заявила о росте продаж в третьем квартале 2021 года.

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