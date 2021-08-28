Профилактическая акция «Не пересекай черту, выбери жизнь!» проведена на федеральной трассе в Смоленской области

На 310-м километре федеральной автодороги М-1 «Беларусь» сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции совместно с членами ЮИД Ярцевского района в рамках профилактического мероприятия «Встречная полоса» провели профилактическую акцию «Не пересекай черту, выбери жизнь!».
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