В Смоленской области окончено расследование уголовного дела о незаконной рубке леса

Следственным отделом МО МВД России «Ярцевский» окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя Кардымовского района 1962 года рождения в незаконной рубке леса.
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