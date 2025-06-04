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Царьград

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Пять взрывов, атака на подстанцию: Беспилотники ВСУ ударили по Запорожью

Пять взрывов, атака на подстанцию: Беспилотники ВСУ ударили по Запорожью

ВСУ нанесли новый удар по Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что произошло пять взрывов близ одного из поселений, а также была атакована электроподстанция.

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