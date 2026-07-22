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Врач-методист Хан: горные походы опасны при тяжёлых болезнях сердца

Врач-методист Хан: горные походы опасны при тяжёлых болезнях сердца

Врач-методист ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Светлана Хан рассказала, что горные походы могут быть опасны при тяжёлых заболеваниях сердца и лёгких, а также при ряде других хронических состояний.

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