Врач-методист Хан: горные походы опасны при тяжёлых болезнях сердца

Врач-методист ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Светлана Хан рассказала, что горные походы могут быть опасны при тяжёлых заболеваниях сердца и лёгких, а также при ряде других хронических состояний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии