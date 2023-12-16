Гладков: умер мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе

Мужчина, в минувшую среду получивший ранения в результате подрыва на мине автомобиля на территории Краснояружского района Белгородской области, скончался, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
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