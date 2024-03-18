Россиян предупредили о подорожании молока из-за роста доходов населения

Сейчас цена стабильная, однако уже к осени ситуация может измениться В России в 2024 году может вырасти цена на молоко и молочную продукцию, рассказал "Парламентской газете" председатель Национального молочного союза Артем Белов.
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