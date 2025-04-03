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Царьград

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Преподавал в частной школе: учитель из России погиб в результате землетрясения в Мьянме

Преподавал в частной школе: учитель из России погиб в результате землетрясения в Мьянме

Тело мужчины извлекли из-под завалов многоэтажного дома, в котором он проживал.Из Мьянмы продолжают поступать новости по разрушительному землетрясению, счёт погибших идёт уже на тысячи.

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