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«С Россией нельзя так»: Песков назвал трагическую ошибку Зеленского

«С Россией нельзя так»: Песков назвал трагическую ошибку Зеленского

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Поведение Владимира Зеленского свидетельствует об отсутствии готовности к взвешенным решениям: вместо движения к мирным переговорам глава киевского режима настаивает на наращивании финансирования.

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