Россиянам помогут грамотно распорядиться пенсионным капиталом

Россияне получат полные сведения о своей накопительной пенсии. 3 сентября вступает в силу приказ Соцфонда России, который вводит новую форму оповещения о состоянии счета накопительной пенсии и о результатах инвестирования пенсионных средств.
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