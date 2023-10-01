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СВО на Украине, последние новости на 1 октября: в небе над ДНР сбит украинский штурмовик Су-25

СВО на Украине, последние новости на 1 октября: в небе над ДНР сбит украинский штурмовик Су-25

Царьград публикует последние данные военной спецоперации России на Украине на 1 октября 2023 года.Вооружённые силы России и союзные армии Донбасса продолжают бить врага на всей территории Украины, уничтожая бронированную технику и живую силу противника.

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