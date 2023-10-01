СВО на Украине, последние новости на 1 октября: в небе над ДНР сбит украинский штурмовик Су-25

Царьград публикует последние данные военной спецоперации России на Украине на 1 октября 2023 года.Вооружённые силы России и союзные армии Донбасса продолжают бить врага на всей территории Украины, уничтожая бронированную технику и живую силу противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии