В Сбере разработали способ борьбы с преступным взломом "Госуслуг"

Самыми актуальными и опасными мошенническими схемами остаются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка с необходимостью перевода денег на безопасный счет, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.