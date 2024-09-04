В Сбере разработали способ борьбы с преступным взломом "Госуслуг"

Самыми актуальными и опасными мошенническими схемами остаются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка с необходимостью перевода денег на безопасный счет, рассказал в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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