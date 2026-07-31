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Amazon прибавила более 12% за день: AWS развеял опасения вокруг рекордных вложений в ИИ

Amazon прибавила более 12% за день: AWS развеял опасения вокруг рекордных вложений в ИИ

Облачный бизнес вырос на 37% — это лучший результат за 4 года, несмотря на увеличение бюджета на ИИ до $220 млрдАкции Amazon выросли более чем на 12% после публикации квартальной отчётности, поскольку подразделение Amazon Web Services (AWS) показало рост выручки на 37% — максимальный за последние 4 года.

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