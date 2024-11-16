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Ричард Невилл, граф Уорик, «Делатель королей

Ричард Невилл, граф Уорик, «Делатель королей» Ричард Невилл граф Уорик на портрете XVI в.В трех предыдущих статьях мы говорили о Эдварде Вудстоке, более известном как Черный Принц.

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