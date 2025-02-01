WhatsApp заявил об угрозе взлома шпионами из Израиля

Bloomberg: создатель шпионского ПО из Израиля хотел взломать аккаунты в WhatsApp Представители мессенджера WhatsApp сообщили, что израильская компания Paragon Solutions, разработчик шпионского программного обеспечения, входящая в состав NSO Group Technologies, в конце 2024 года пыталась осуществить взлом аккаунтов 90 человек, среди которых были и журналисты, сообщает Bloomberg.