12 апреля – День космонавтики

Юрий Ильинов

Без ума от Трампа: Белый дом спровоцировал «утечку мозгов» из США в Европу Сокращение бюджетных расходов, включая финансирование высших учебных заведений страны, которое анонсировала администрация Трампа, может обернуться для США настоящей утечкой мозгов. Об этом говорится в материале агентства Reuters. В публикации отмечается, что в рамках новой бюджетной политики уже идет сокращение сотрудников и сворачиваются многие научные исследования. На этом фоне многие ученые уже задумываются о переезде в Европу. Как отмечает издание, пренебрежительным отношением Трампа по отношению к ученым умам сполна намерена воспользоваться Европа. Угроза существованию преподавателей в таких университетах, как Йельский, Колумбийский и Университет Джонса Хопкинса, дала политическим лидерам Европы надежду на то, что они смогут получить интеллектуальный доход – пишет агентство. Автор материала добавляет, что страны ЕС сейчас пытаются использовать эту возможность для переманивания научных кадров из США. Так, несколько европейских стран, включая Великобританию и Францию, призывают Еврокомиссию принять оперативные меры по привлечению ученых в Старый Свет. Наряду с этим Европейский исследовательский совет сообщил Reuters о решении удвоить бюджет на переезд исследователей из США в ЕС до двух миллионов евро на заявителя. Деньги пойдут на покрытие расходов по переезду в европейский институт, включая при необходимости создание лабораторий. Ряд программ по финансированию подобных инициатив принимают отдельные страны ЕС, включая Германию и Нидерланды.