online-buhuchet

148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Igor Maximov
    При этом цены на бензин продолжают расти, а следом и все остальноеПутин дал Мишусти...
  • Светлана Митина
    Когда уже научатся правильно заголовки писать? Так бы и писали - пенсионеры силовых структур получат льготу.Пенсионеры, у кот...
  • вячеслав калиниченко
    ПОЧЕМУ НАС ГОСУДАРСТВО ДУРИТ, ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОРАБОТАЛ,А НОРМАЛЬНОЙ ПЕНСИИ НЕТ,ТОЛЬКО ЧИНОВНИКИ НА ПЕНСИЮ НЕ ЖАЛУЮТСЯ3 ограничения, ко...

Депутат Нилов: «Августовские перерасчеты пенсий не отвечают критериям справедливости»

Депутат Нилов: «Августовские перерасчеты пенсий не отвечают критериям справедливости»

Депутат Нилов: «Августовские перерасчеты пенсий не отвечают критериям справедливости» Александр АлексеенкоПерерасчеты пенсий работающим и неработающим пенсионерам, которые намечены на август текущего года, не отвечают критериям справедливости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх