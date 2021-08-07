Депутат Нилов: «Августовские перерасчеты пенсий не отвечают критериям справедливости» Александр АлексеенкоПерерасчеты пенсий работающим и неработающим пенсионерам, которые намечены на август текущего года, не отвечают критериям справедливости.
Депутат Нилов: «Августовские перерасчеты пенсий не отвечают критериям справедливости» Александр АлексеенкоПерерасчеты пенсий работающим и неработающим пенсионерам, которые намечены на август текущего года, не отвечают критериям справедливости.
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