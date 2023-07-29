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Девин Букер выложил совместную фотографию с Майклом Джорданом

Девин Букер выложил совместную фотографию с Майклом Джорданом

Защитник «Финикса» Девин Букер выложил совместную фотографию с легендой НБА Майклом Джорданом, сделанную на итальянском острове Сардиния.

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