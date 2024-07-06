На все времена: ламповые кадры с крутыми советскими тракторами

Советские тракторы, пожалуй, одна из наиболее ностальгических тем для каждого мужчины, выросшего в Советском Союзе (поспорить тут могут разве что автобусы), поэтому мы просто не могли пройти мимо видеоролика, где собрали документальные кадры с пятью очень яркими машинами СССР.