На все времена: ламповые кадры с крутыми советскими тракторами

Советские тракторы, пожалуй, одна из наиболее ностальгических тем для каждого мужчины, выросшего в Советском Союзе (поспорить тут могут разве что автобусы), поэтому мы просто не могли пройти мимо видеоролика, где собрали документальные кадры с пятью очень яркими машинами СССР.
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