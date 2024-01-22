За что Сбер блокирует операции и как получать пассивный доход в России. Обзор Банки.ру

С 21 января вступили в силу новые правила расчета полной стоимости кредита (ПСК) — теперь в нее будут включаться все дополнительные расходы, которые несет заемщик при получении средств, влияющие на их выдачу и стоимость, пишет «Коммерсант».
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