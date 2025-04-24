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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко заказала Porsche после поражения в Штутгарте: «Решила взять самую сумасшедшую машину, так что будем гонять по Майами»

Соболенко заказала Porsche после поражения в Штутгарте: «Решила взять самую сумасшедшую машину, так что будем гонять по Майами»

Она четвертый раз проиграла в финале турнира, где чемпионке вручают машину. «Я заказала машину. Это будет GT RS фиолетового цвета в полной комплектации.

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